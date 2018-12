C&D hat sich in den ersten 9 Monaten hervorragend entwickelt. Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds konnte der Umsatz um 12% auf rund 3,1 Mrd $ gesteigert werden. Unterm Strich hat sich der Gewinn um fast ein Drittel auf 1,70 $ pro Aktie verbessert. C&D ist überwiegend in den USA tätig, was sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Nachteilig ist zunächst, dass die USA als gesättigter Markt für Drogerieartikel gelten. Trotzdem hat es der Konzern geschafft, sich ein starkes Markenportfolio ... (Volker Gelfarth)

