Ausblick 2019: Aktien und Aktienfonds bleiben langfristig eine hervorragende Anlageform!

Wir geben in der Reihe "Ausblick 2019" marktEINBLICKE zu den Faktoren, die das Anlegerjahr 2019 mitbeherrschen sollten. Dazu haben wir uns kompetente Verstärkung ins Haus geholt und verschiedene Börsen-Experten gebeten einen Ausblick zu wagen. Hier Dr. Franz-Josef Leven vom Deutschen Aktieninstitut.

Was erwartet das Deutsche Aktieninstitut von der Börse im Jahr 2019 für die Anleger? Die mehrjährige Aufwärtsentwicklung der Börse hat sich 2018 nicht fortgesetzt. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein, und es war vor allem unwahrscheinlich. Unwägbarkeiten und Turbulenzen haben ihre Wirkung gezeigt. Das Wirtschaftswachstum scheint sich abzuschwächen, und das Ende der Niedrigzinsphase ist in Europa immer noch nicht in Sicht. Je länger dies andauert, desto größer werden tatsächliche Risiken und empfundene Unsicherheiten. Beides drückt die Stimmung.

