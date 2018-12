Cyclonis Limited erfüllt den rigorosen Prüf- und Genehmigungsprozess von AppEsteem, um für den Cyclonis Password Manager die AppEsteem Certification zu erhalten, eine Anwendung für die Verwaltung von Passwörtern, die durch Verschlüsselung, Organisation und unkomplizierten Zugriff von Passwörtern die Produktivität im Internet verbessert.



Der Cyclonis Password Manager, eine Anwendung für die Verwaltung von Passwörtern, die durch Verschlüsselung, Organisation und unkomplizierten Zugriff von Passwörtern die Produktivität im Internet verbessert, hat die AppEsteem Certification durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für saubere Software erhalten.



Dublin (ots/PRNewswire) - Cyclonis Limited ist erfreut über die Mitteilung, dass der Cyclonis Password Manager, das Tool des Unternehmens für Produktivität und Verwaltung von Passwörtern, die hoch angesehene AppEsteem Certification erhalten hat. Mit der Zertifizierung von AppEsteem hat der Cyclonis Password Manager eine rigorose und anspruchsvolle Prüfung bestanden, die den hohen Standards von AppEsteem für den Schutz der Rechte von Verbrauchern und Nutzern entspricht. Die Zertifizierung des Cyclonis Password Manager ist unter https://customer.appesteem.com/certified?vendor=CYCLO zu finden und entspricht mehr als 100 "App Certification Requirements" (ACR), die eine ganze Palette umfassender Richtlinien für den Verbraucherschutz der Softwarebranche abdecken.



Patrick Morganelli, Sprecher von Cyclonis Limited, sagt über die Zertifizierung: "Wir und unsere Nutzer sind höchst erfreut, die AppEsteem Certification erhalten zu haben, die ein weiterer Beleg unseres Engagements für den Schutz unserer Kunden und der fortlaufenden Bereitstellung eines Niveaus von Integrität und Transparenz ist, das von den besten Entwicklern bei legaler Softwarepraxis erwartet wird. Die AppEsteem Certification zeigt unseren Kunden, dass wir das Prinzip verfolgen, den Kunden an die erste Stelle zu setzen und gleichzeitig das Ziel besitzen, die Branche der Software-Downloads zu säubern."



Dennis Batchelder, Präsident von AppEsteem, setzte hinzu: "Die Ankündigung, dass der Cyclonis Password Manager unsere AppEsteem Certification erhält, ist Zeugnis des Engagements von Cyclonis Limited, dass Kunden nichts befürchten müssen, wenn sie Anwendungen herunterladen, installieren und nutzen."



AppEsteem arbeitet neben Anti-Malware-Firmen, Software-Plattformen, Verbrauchergruppen und Behörden ständig mit Softwareanbietern aus der gesamten Branche zusammen. AppEsteem führt ständig den Kampf gegen Betrug, indem Software und Dienste, die Verbrauchern schaden könnten, identifiziert werden. Mit der AppEsteem Certification ist der Cyclonis Password Manager Teil einer Gruppe von Programmen, die sich für saubere Softwarepraxis und Richtlinien von Branchengruppierungen engagieren. Zudem gehört man zu exklusiven Gruppe der Anwendungen mit der Zertifikation AppEsteem, welche der Produktivität in Internet dienen, indem Passwörter und weitere sensible Daten organisiert und verschlüsselt werden.



Informationen zu Cyclonis Limited



Cyclonis Limited, ein irisches Unternehmen mit Sitz in Dublin, entwirft und entwickelt Desktop-, mobile und cloudbasierte Softwareprodukte, die der Vereinfachung der Datenorganisation und -verwaltung dienen. Cyclonis Limited konzentriert sich darauf, Computernutzern ihr Leben im Internet zu erleichtern und genießt die größte Bekanntheit für Entwicklung und Vertrieb des Cyclonis Password Manager, einer flexiblen Anwendung für die Verwaltung von Passwörtern mit einer Sammlung nützlicher Funktionen zur Verschlüsselung, Speicherung und dem unkomplizierten Zugriff auf Passwörter und Synchronisierung von Benutzerdaten auf mehreren, mit dem Internet verbundenen Geräten. Unsere Anwendungen zielen darauf ab, den Prozess für die Organisation der stetig zunehmenden Menge an Daten zu rationalisieren, mit denen gewöhnliche Computerbenutzer tagtäglich konfrontiert sind.



