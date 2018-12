Provinz Quang Ninh, Vietnam (ots/PRNewswire) - Nach zwei Jahren Bauzeit wurde heute der Van Don International Airport in der Provinz Quang Ninh eröffnet - Heimat des UNESCO-Welterbes Halong-Bucht und nur 220 Kilometer von der Hauptstadt Hanoi entfernt.



Es ist der bisher erste internationale Flughafen in Vietnam, der von einem Privatunternehmen gebaut wurde, und zwar von der Sun Group - dem führenden Immobilien- und Projektentwickler des Landes mit Schwerpunkt auf Tourismus, Freizeit und Unterhaltung.



Mit einer Gesamtinvestition von 7,463 Milliarden VND (310 Millionen USD) wurde der Flughafen mit Unterstützung von NACO Netherlands Airport Consultants gebaut, einer der weltweit führenden Beratungsfirmen für Flughafenplanung und -technik.



"Es handelt sich um den modernsten Flughafen in Vietnam. Er wird einen positiven Einfluss auf die Erfahrung der Fluggäste hier in diesem Flughafen haben", sagte Romy Berntsen, ein Projektmanager und Architekt von NACO.



Abgesehen von der Ausstattung mit den neuesten Flughafentechnologien im Hauptterminal und einer hochmodernen Start-/Landebahn zeichnet sich der Flughafen auch durch sein wunderschönes Design aus, das von der nur 50 km entfernt liegenden Halong-Bucht inspiriert wurde.



Als neuer Brückenkopf sowohl für einheimische als auch internationale Reisende, die das UNESCO-Welterbestätte der Halong-Bucht besuchen wollen, wird der Flughafen schätzungsweise 2 bis 2,5 Millionen Passagiere jährlich in den nächsten zwei Jahren begrüßen und rund fünf Millionen jährlich bis zum Jahr 2030.



Am gleichen Tag präsentierte die Sun Group offiziell zwei weitere bedeutende neue Infrastrukturprojekte in Quang Ninh: den neuen Halong-Van Don Highway und den Halong International Cruise Port. Die neue vierspurige, 60 km lange Autobahn wird die Fahrtzeit vom Van Don Airport zur Stadt Halong auf nur knapp 50 Minuten verringern.



Mit einer Gesamtinvestition von 1,032 Milliarden VND (43 Millionen USD) ist der Halong International Cruise Port der erst Kreuzfahrthafen, der ausschließlich zum Anlegen internationaler Kreuzfahrtschiffe konzipiert ist.



Im Hafen, der im Bezirk Bai Chay in Halong City liegt, können zwei Kreuzfahrtschiffe (bis zu jeweils 225.000 BRT) gleichzeitig anlegen und insgesamt 8.460 Passagiere, einschließlich Crew, können im Hafen empfangen werden.



Der von Bill Bensley - einem der international renommiertesten und innovativsten Architekten - gestaltete Hafenterminal wird zu einem neuen Wahrzeichen für die Stadt und die Provinz Quang Ninh werden.



Die Eröffnung dieser drei wichtigen Infrastrukturprojekte wird eine enorme Rolle spielen, um das touristische Potenzial der Provinz voll auszuschöpfen und neue Möglichkeiten für den internationalen Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen.



