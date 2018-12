FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.545 EUR

MNY XFRA US61022P1003 MONOT.IMAGING HLDG DL-001 0.101 EUR

25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.019 EUR

PSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.375 EUR

HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.270 EUR

CL4A XFRA US44332N1063 HUAZHU GROUP SP.ADR/1 0.297 EUR