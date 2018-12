FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NQ9B XFRA FR0013170925 NEXITY 16-23 CV 0.040 EUR

XFRA DE000HSH4ZU9 HSH NORDBANKSOMMERMZ15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4Z37 HSH NORDBANK DL MZ1 15/22 0.000 %

WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.070 EUR

BZF1 XFRA US9285634021 VMWARE INC.CLASS A DL-,01

TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.192 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.297 EUR

O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.192 EUR

WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.174 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR

HC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01 0.061 EUR

GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.113 EUR

ET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.070 EUR

CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 0.310 EUR

FXM XFRA BRBRAPACNPR2 BRADESPAR S.A. PFD 0.146 EUR

FXMA XFRA BRBRAPACNOR5 BRADESPAR S.A. 0.132 EUR

XFRA XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN 0.000 %

GPAB XFRA US38500P2083 GRANA Y MONTERO ADR/5 0.000 EUR

UIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 1.000 EUR

AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.157 EUR

KO2A XFRA FR0013266087 KORIAN 17-UND. CV FLR 0.503 EUR

XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN