HONGKONG (Dow Jones)--Am letzten Handelstag des Jahres 2018 haben die Akteure in Hongkong Aktien gekauft, obwohl neue Konjunkturdaten aus China nur gemischt ausgefallen sind. Antreiber seien Signale über eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit gewesen, hieß es im Handel. Der HSI legte in einem verkürzten Handel um 1,3 Prozent zu auf 25.818 Punkte, womit der Index auf Jahressicht ein Minus von 13,7 Prozent einfuhr.

Ebenfalls noch einmal verkürzt gehandelt wurde in Sydney, wo sich unter dem Strich aber kaum etwas tat beim Leitindex S&P/ASX 200. Die Bilanz 2018 in Australien zeigt ein Minus von knapp 7 Prozent.

An den anderen größeren Börsen in Ostasien wurde am Silvestertag 2018 dagegen nicht mehr gearbeitet. Dort wird der Handel am Mittwoch wieder aufgenommen. In Tokio war das Jahr 2018 bereits am Freitag mit einem Jahresminus von 12 Prozent beendet worden, in Schanghai mit einem Verlust von gut 24 Prozent.

Trump-Tweet macht Hoffnung

Für Zuversicht in Hongkong sorgte US-Präsident Donald Trump mit einem Tweet am Wochenende, in dem er einen "großen Fortschritt" bei den Handelsgesprächen mit China verkündete. Er habe ein "langes und sehr gutes Telefonat" mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping geführt, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Der Deal kommt sehr gut voran. Sollte er zustande kommen, wird er sehr umfassend sein und alle Themen, Gebiete und Streitpunkte abdecken."

Zudem hatte das Wall Street Journal berichtet, dass die USA weitere Details von China zu dessen Handelsvorschlägen wolle, in der Hoffnung, noch vor der am 1. März endenden vereinbarten Verhandlungsperiode eine Einigung zu erzielen und damit bevor die Strafzölle auf chinesische Importe in die USA von 10 auf 25 Prozent steigen sollen.

Dass der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Festlandchina im Dezember schwächer als erwartet ausfiel auf den niedrigsten Stand seit 2016 und zudem auf eine Schrumpfung hindeutet, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Für ein gewisses Gegengewicht sorgte der Index für den Dienstleistungssektor, der die Prognose übertraf und weiter in den Expansion andeutenden Bereich zulegte. Analysten erklärten, mit der Politik, den Yuan möglichst stabil zu halten, habe Peking einige konjunkturstimulierende Maßnahmen konterkariert.

Unter den Einzelwerten gewann das Schwergewicht Tencent in Hongkong 1,3 Prozent. Hier habe geholfen, dass Peking seit Samstag den Zustimmungsprozess für die Zulassung neuer Videospiele wieder gestartet habe, hieß es. Gesucht gewesen seien auch Immobilienaktien angesichts von Spekulationen über politische Stützungsmaßnahmen für den Sektor. Country Garden schnellten um 6,5 Prozent nach oben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.646,40 -0,14% -6,90% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Kein Handel Kospi (Seoul) Kein Handel Schanghai-Comp. Kein Handel Hang-Seng (Hongk.) 25.818,32 +1,34% -13,71% 09:00 Taiex (Taiwan) Kein Handel Straits-Times (Sing.) 3.068,76 +0,50% -10,27% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.699,99 +0,47% -5,83% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 % YTD EUR/USD 1,1433 -0,1% 1,1440 1,1456 -4,8% EUR/JPY 126,13 -0,0% 126,18 126,56 -6,8% EUR/GBP 0,9003 -0,1% 0,9009 0,9058 +1,3% GBP/USD 1,2699 +0,0% 1,2698 1,2648 -6,1% USD/JPY 110,33 +0,0% 110,30 110,48 -2,0% USD/KRW 1112,46 -0,4% 1117,15 1116,17 +4,2% USD/CNY 6,8785 0% 6,8785 6,8610 +5,7% USD/CNH 6,8804 +0,0% 6,8794 6,8740 +5,6% USD/HKD 7,8335 +0,0% 7,8308 7,8312 +0,3% AUD/USD 0,7068 +0,3% 0,7045 0,7052 -9,6% NZD/USD 0,6717 +0,1% 0,6713 0,6710 -5,4% Bitcoin BTC/USD 3.786,25 -1,0% 3823,1250 3.608,50 -73,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,09 45,33 +1,7% 0,76 -19,7% Brent/ICE 0,00 52,20 0% 0,00 -17,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,02 1.280,95 -0,1% -0,92 -1,8% Silber (Spot) 15,40 15,38 +0,1% +0,01 -9,1% Platin (Spot) 795,15 789,35 +0,7% +5,80 -14,5% Kupfer-Future 0,00 2,68 0% 0 -20,1%

