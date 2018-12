KÖLN (Dow Jones)--Der Spezialchemie-Konzern Lanxess hat am 31. Dezember 2018 den Verkauf seines verbliebenen 50-Prozent-Anteils am Kautschukunternehmen Arlanxeo an Saudi Aramco abgeschlossen. Alle zuständigen Kartellbehörden hätten die erforderlichen Zustimmungen zu der im August 2018 angekündigten Transaktion erteilt, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Mit Vollzug der Transaktion sei der Lanxess-Anteil auf den ehemaligen Joint-Venture-Partner Saudi Aramco übertragen worden. Im Gegenzug habe Lanxess dafür einen Erlös von rund 1,4 Milliarden Euro erhalten. Mit dem Transaktionserlös stärke Lanxess seine finanzielle Basis und reduziere seine Nettofinanzverbindlichkeiten deutlich, heißt es in der Mitteilung weiter.

