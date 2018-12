Essen (ots) -



Nachts erholsam schlafen und entspannt in den Tag starten, ist für viele Menschen ein Problem, das durch Schnarchen entsteht. Mit der Mundschiene iSilent® bietet das Dentalunternehmen IMEX® aus Essen ein Produkt an, mit dem sich das nächtliche Schnarchen verhindern lässt. Die iSilent® bietet durch ihr innovatives Design und das hochwertige Kunststoffmaterial mit Zwei-Zonen-Haptik einen sehr guten Tragekomfort.



Durch die Stabilisierung des Unterkiefers mit einer federnden Spange, bleibt das Gaumensegel im Rachenraum während des Tragens geöffnet und ermöglicht eine ungestörte Atmung. Die typischen Schnarchgeräusche werden verhindert. Durch ihr kluges Design ist die iSilent® angenehm zu tragen und bietet eine größtmögliche Bewegungsfreiheit. Dadurch bleibt der natürliche Speichelfluss erhalten - Druck und Reibung an den Wangeninnenseiten werden vermieden. Die Pflege der iSilent® ist denkbar einfach. Die pflegeleichte Mundschiene lässt sich ganz einfach mit lauwarmen Wasser und einer weichen Zahnbürste reinigen.



Die iSilent wird mittels Zahnabdrücke individuell hergestellt und passt sich deshalb perfekt an die eigene Zahnstellung an. Bestellt werden kann kann die iSilent® in Abstimmung mit dem Zahnarzt und wird nach einer geringen Herstellungszeit in die Zahnarztpraxis geliefert.



