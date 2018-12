Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,1435 US-Dollar. In der Nacht war der Euro noch bei 1,1450 Dollar gehandelt worden.Auch zum Franken ist der Euro im Vergleich zum Freitagabend etwas zurückgekommen. Derzeit wird er zu 1,1260 Franken gehandelt, nach 1,1279 am Freitagabend. Der US-Dollar hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...