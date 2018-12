PALO ALTO (IT-Times) - Tesla Inc. hat am vergangenen Freitag mit Larry Ellison und Kathleen Wilson-Thompson zwei neue Mitglieder in das Board des Unternehmens aufgenommen. Tesla Inc. hat Larry Ellison und Kathleen Wilson-Thompson zu unabhängigen Mitgliedern des Boards ernannt. Larry Ellison ist Mitgründer...

Den vollständigen Artikel lesen ...