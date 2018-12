Harbin, China (ots/PRNewswire) - Harbin, Chinas Eisstadt, richtet wieder ein Eis- und Schneefestival der Extraklasse aus, um das neue Jahr gebührend willkommen zu heißen. Das Publikum wird großartige, aus kristallklaren Eisblöcken zusammengefügte Bauwerke bestaunen können, die von innen her illuminiert sind und in allen Farben leuchten. Unter anderem kann man hier den im chinesischen Stil erbauten Turm der fünf himmlischen Geschenke erleben, die schneebedeckte zerstörte Brücke, die Landschaft von Suzhou, den Kaiserpalast, die größte gotische Kathedrale der Welt in Mailand, das Kolosseum, das Tor zu einer europäischen Burg, und vieles weitere mehr.



Dieses prächtige Szenario entfaltet sich zur Feier des neuen Jahres, wenn Harbins Internationales Eis- und Schneefest am 5. Januar eröffnet wird, eine Veranstaltung, die vor mittlerweile 35 Jahren als Chinas erstes globales Event für Eis und Schnee ins Leben gerufen wurde. Das Festival zählt neben dem Sapporo Snow Festival in Japan, dem Quebec Winter Carnival in Kanada und dem Holmenkollen Ski Festival in Norwegen zu den vier größten und wichtigsten Eis- und Schneefestivals der Welt, wobei sich Harbins Bauten aus Eis und Schnee laut Informationsbüro der Stadtverwaltung Harbin als noch grandioser und schöner auszeichnen, und ein visuelles Fest a la Hollywood präsentieren.



Harbin ist ein regionales Zentrum in Nordostasien und zentral für die Zusammenarbeit mit Russland. Die Stadt war einst ein Knotenpunkt entlang der Ostchinesischen Eisenbahn und Sammelpunkt für viele der im Ausland tätigen Chinesen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten hier mehr als 160.000 Auslandsentsandte aus 33 Ländern, 19 Nationen hatten Konsulate in der Stadt eingerichtet. Harbin war damals dank der Integration von chinesischer und ausländischer Kultur als das "Paris des Ostens" bekannt.



Aufgrund des kalten Winterwetters ist Harbin auch als "Eisstadt" berühmt. Der Hauptstrom des Songhua fließt mitten durch die Stadt, was die Ufer des Flusses zu einem idealen Treffpunkt für die Harbiner macht und die Vorliebe für Eis- und Schneeaktivitäten erklärt, die im Erbgut der Stadt festverwurzelt ist. Die lokale Bevölkerung hat traditionell Eis-Laternen aus in Eimern gefrorenem Wasser kreiert, und damit das Winterwunderland der Stadt mit aus der Taufe gehoben. Wer an einem winterlichen Morgen das Haus verlässt, kann an jeder Straßenecke unverhofft diese Geschenke aus Eis und Schnee entdecken.



Im Januar ist die Stadt durch das Eis- und Schneefestival alljährlich in Hochstimmung. Touristen aus China und dem weltweiten Ausland treffen sich in Harbins "Pearl in the Crown of Ice & Snow". Die professionellen Eis- und Schneeskulpturenwettbewerbe, an denen weltberühmte Profi-Teams sowie College-Studenten und Schneeliebhaber aller Art teilnehmen, erregen stets größte Aufmerksamkeit. Die Plätze, an denen die Skulpturen entstehen, werden von Touristen und Zuschauern belagert, und manche der Reisenden beteiligen sich sogar mit am Gestaltungsprozess. Poeten und Dichter preisen die Schönheit von Eis und Schnee mit Gedichten, und die Stadt ist in Musik getaucht, wenn diese Worte mit Melodien vertont werden. Das Festival lockt viele Fotografen an, die versuchen, keinen der anrührenden Momente zu verpassen, und dabei gar nicht merken, wie lange sie schon im Schnee stehen.



Die 24. Olympischen Winterspiele werden 2022 in China stattfinden, und die Winterolympiasieger Shen Xue, Zhao Hongbo und Zhang Hong stammen allesamt aus Harbin. Harbin hat auch als erste Stadt Chinas, die Wintersportveranstaltungen von Weltrang ausrichtet, die Winter Universiade und die Asian Winter Games veranstaltet.



Die Harbiner begeistern sich für sowohl Winterfreizeitaktivitäten als auch professionelle Wettkämpfe gleichermaßen enthusiastisch. Während des Festivals kommt man in den Genuss zahlreicher Veranstaltungen auf internationaler Ebene, darunter Skifahren, Eishockey, Eisstockschießen und andere Wintersportarten, während gleichzeitig Eislaufen, Schneefußball und Outdoor-Spiele als Familienaktivität organisiert werden. Wer gut vorbereitet und mutig genug ist, wagt einen Sprung in den Winter-Swimming Pool im Songhua-Fluss. Man kann auch sein Snowboard und ein paar Freunde mitbringen, und den Nervenkitzel der Wettrennen im Yabuli Ski Resort genießen.



Zu Silvester bietet sich das Harbin Ice-Snow World Neujahrs-Event an, wo die Touristen tagsüber eine E-Sport-Competition verfolgen und dann abends beim Eis- und Lichtfestival mit umwerfenden DJ-Performances und Feuerwerk feiern können, um das neue Jahr einzuläuten. Harbin lädt alle Besucher dazu ein, sich von Eis und Schnee in jeder Hinsicht bezaubern zu lassen.



