Luana hat einen erfolgreichen Exit für die Beteiligung "Blockheizkraftwerke Deutschland 2" erzielt. Die prognostizierte Laufzeit verringert sich um zwei Jahre, die Anleger werden bereits im Januar ausgezahlt."Eigentlich sind Beteiligungen in Blockheizkraftwerke, also dezentrale energieeffiziente Anlagen, in denen auch noch die Wohnungswirtschaft als Endkunde dient, ein verhältnismäßig ruhiges Investment, da vor allem das Ausfallrisiko sehr gering ist", sagt Marc Banasiak, geschäftsführender Gesellschafter bei Luana, gegenüber FondsDISCOUNT.de. Doch die Beteiligung "Blockheizkraftwerke Deutschland 2" sorgte für einigen Wirbel, was weniger an den Assets und dem Anlagemodell, sondern viel mehr an dem damaligen Partner "beta GmbH" lag, der für diese Beteiligung bei einem Teil der Standorte Dienstleistungen wie etwa Gaseinkauf, Wartung, Betrieb und die Energiekostenabrechnung übernahm. Luana fasst für die Leser von FondsDISCOUNT.de die Situation noch einmal zusammen.

