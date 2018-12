Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Mit tatkräftiger Unterstützung

der Huafa Group und Huafa Hotel Management Co., Ltd., sowie der

langfristigen Unterstützung und Hilfe verschiedener

Partnerunternehmen, Nachrichtenmedien, Konferenzplanungsfirmen,

PR-Unternehmen, E-Commerce- und Online-Partnern sowie Reisebüros

gewann das Sheraton Zhuhai Hotel in letzter Zeit mehrere Preise -

eine große Ehre und Freude, die das Hotelmanagement mit allen teilen

möchte, die es unterstützt haben.



Annual High Quality Conference Service Hotel (Preis für das

hochkarätige Konferenzservicehotel des Jahres)



Für seine hervorragenden Anlagen und seinen ausgezeichneten

Service wurde dem Sheraton Zhuhai Hotel im September dieses Jahres

der Annual High Quality Conference Service Hotel-Preis von der New

Media Alliance verliehen, die sich aus Toutiao, Tencent, Baidu,

Netease, Sina, Sohu und anderen Medien zusammensetzt. Das Sheraton

Zhuhai Hotel verliert seine Kernmission nie aus den Augen:

Fortschritt, ständige Service-Innovationen, Verbesserung der

Service-Anlagen sowie immer bessere Konferenzerfahrungen für seine

ehrenwerten Gäste.



The Best Conference Hotel Award (Preis für das beste

Konferenzhotel)



Am 10. Oktober 2018 wurde die City Traveler's Tenth Anniversary

Awards Ceremony in Schanghai abgehalten. Das Sheraton Zhuhai Hotel

gewann den Preis für das beste Konferenzhotel (The Best Conference

Hotel Award) in der Kategorie Tenth Anniversary of Urban Tourism (10.

Jahrestag des Städtetourismus) für seine hervorragenden

Konferenzanlagen und seinen personalisierten Service. Dieser Preis

ist nicht nur eine Anerkennung vom Markt für die Qualität des

Hotelkonferenzservice, sondern feiert auch die unermüdlichen

Anstrengungen der Hotelmitarbeiter sowie ihre tadellosen Leistungen

bei der täglichen Arbeit. Das Sheraton Zhuhai Hotel wird weiterhin

die Hotelindustrie stärken und immer bessere Dienstleistungen für

alle Geschäftsreisenden bieten, die dieses Hotel betreten.



Annual Recommendation of Chinese Restaurant (Empfehlung:

Chinesisches Restaurant des Jahres)



Und Ende November wurde das im exquisiten Sheraton Zhuhai Hotel

befindliche legendäre chinesische Restaurant Yue mit der Empfehlung

Annual Recommendation of Chinese Restaurant von Target ausgezeichnet,

einem der maßgeblichen Restaurantkritiker in China. Mit seiner

kunstvollen Kombination von chinesischen Architektur- und

Gartenelementen mit eleganter chinesischer Poesie und Kalligrafie

lädt das Yue Chinese Restaurant die Reisenden ein, alle vier

Jahreszeiten zu kosten - und das mit einem unvergleichlichen Blick

durch Glaswände auf die Schönheit von Macau.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/802783/ZHUHAI_HUA_FA_award_1.jpg

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/802784/ZHUHAI_HUA_FA_award_2.jpg

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/802785/ZHUHAI_HUA_FA_award_3.jpg



