Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im Handelsverlauf ins Plus gedreht. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.

Die Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten die Kurse zum Handelsstart noch belastet. Beide Länder sehen sich bei den Verhandlungen über eine Lösung des Handelskonflikts auf einem guten Weg. US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping hatten am Wochenende miteinander telefoniert.

Zweijährige Anleihen gewannen 2/32 Punkte auf 100 1/32 Punkt. Sie rentierten mit 2,488 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,511 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 9/32 Punkte auf 103 25/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,684 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 5/32 Punkte auf 107 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,015 Prozent./he

AXC0063 2018-12-31/21:02