"Entlastungen" ist eines dieser Worte, die Politiker - vorzugsweise von der Union - gerne im Munde führen, aber tatsächlich nicht umsetzen. Erst kürzlich hat man sogar ein Gesetz so betitelt - das sogenannte Familienentlastungsgesetz, das ebenso wie das Gesetz zum Bundeshaushalt 2019 am 01. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Doch für den steuerzahlenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...