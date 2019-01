Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-01 / 11:00 *Bei E.ON lernt es sich gut* * E.ON bietet europaweit rund 1300 jungen Menschen eine Zukunftsperspektive * E.ON Deutschland ist erneut "Best place to learn" * Vielfältige und individuelle Ausbildungsprogramme zur Auswahl Rund 1300 junge Menschen bekommen im Jahr 2019 bei E.ON die Chance, beruflich voll durchzustarten: In ganz Europa beginnen junge Auszubildende, Trainees, duale Studierende und Studienabsolventen ihr Berufsleben bei E.ON. In der Türkei werden beispielsweise über 650 junge Männer und Frauen bei Enerjisa, einem Gemeinschaftsunternehmen von E.ON und der Sabanci-Gruppe, eingestellt. In Großbritannien freuen sich rund 150 junge Menschen auf ihren Berufsstart bei E.ON, in Ungarn 125 und in Schweden 80. In Deutschland, wo über 200 Auszubildende und duale Studierende einen Vertrag bekommen haben, erhielten verschiedene E.ON-Gesellschaften zum wiederholten Male das Zertifikat "Best place to learn" - das "Gütesiegel" für Ausbildungsbetriebe. Befragt wurden im Vorfeld die aktuellen und ehemaligen Auszubildenden sowie die Ausbildungsbeauftragten. Bewertet wurden acht Kategorien - unter anderem die betriebliche Integration, das berufliche Lernen, die Ausbildereignung/ das Ausbilderverhalten sowie die Ergebnisse der Ausbildung. Die hohe Übernahmequote ist für viele Auszubildende ein zusätzlicher Pluspunkt. Caroline Elwart, Ausbildungskoordinatorin am Standort Essen, sagt: "Wir möchten unseren Auszubildenden von vorneherein die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches und nachhaltiges Lernen bieten. In die Ausbildung von engagierten, jungen Menschen zu investieren, bedeutet für uns auch, dem Fachkräftemangel ganz aktiv entgegenzuwirken." Das Angebot an attraktiven Ausbildungen und beruflichen Perspektiven für Berufseinsteiger oder Absolventen ist vielfältig: In Deutschland wird nicht nur die klassische Ausbildung angeboten, sondern auch duale Studiengänge oder Traineeprogramme. Einige Berufseinsteiger haben zum Beispiel die Möglichkeit, bis zu 24 Monate lang Stationen in verschiedenen Bereichen und Konzerngesellschaften im In- und Ausland zu durchlaufen und so eine ganzheitliche Perspektive auf das Unternehmen kennenzulernen. Weitere Informationen zu Einstiegsmöglichkeiten und Voraussetzungen sowie die Möglichkeit einer Online-Bewerbung finden Interessenten auf https://www.eon.com/de/ueber-uns/karriere/schueler.html [1]. Wertvolle Tipps von Personalexperten sowie Infos rund um das Berufsleben bei E.ON gibt es bei Facebook: https://www.facebook.com/eonkarriere/ [2] oder https://www.facebook.com/eonausbildung/ [3]. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: E.ON SE 2019-01-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201-184 00 E-Mail: info@eon.com Internet: www.eon.com ISIN: DE000ENAG999 WKN: ENAG99 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 762509 2019-01-01 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1a3688a3f4a41268750bfa3de778031f&application_id=762509&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=55d3bd7518d8322967a49dccd235aa90&application_id=762509&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=26f2c1b74477c243cba1b8689df5cf59&application_id=762509&site_id=vwd&application_name=news

