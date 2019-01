(Aktien 2019) Bayer & Monsanto: Zwischen Fass ohne Boden und Jahrhundert-Coup

Die Monsanto-Übernahme könnte für Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) immer noch irgendetwas zwischen Fass ohne Boden und Jahrhundert-Coup werden. Die Zukunft wird es zeigen. Zumindest haben die Leverkusener die Gemüter etwas beruhigen können.

Bis zu den am 29. November angekündigten Portfolio- sowie Effizienz- und Strukturmaßnahmen und den anspruchsvollen Wachstums- und Renditezielen sowie dem am 5. Dezember in London abgehaltenen Kapitalmarkttag überwog die negative Sicht auf die Rechtsrisiken aus dem Monsanto-Deal. Inzwischen scheinen jedoch auch genügend Investoren von einem Erfolg überzeugt zu sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...