Kugelbombe tötete in Silvesternacht 17-Jährigen in OÖEberschwang/Österreich-weit - In Eberschwang im Innviertel ist in der Silvesternacht ein 17-jähriger Bursche beim Zünden einer Kugelbombe ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, starb der junge Mann aus dem Bezirk Ried im Innkreis an schweren Kopfverletzungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...