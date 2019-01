Ein Mann in Bottrop hat in der Silvesternacht seinen Wagen gezielt in eine Fußgängergruppe gesteuert und mindestens vier Menschen verletzt. Die Ermittler vermuten eine "fremdenfeindliche Einstellung".

