Die Kampagne der Veranstaltung in den sozialen Netzwerken, die durch die Partnerschaft von Emaar mit TikTok ergänzt wurde, erreichte mehr als eine Milliarde Nutzer. Die Silvesterfeier 2019 von Emaar war eine der meistgesehenen Silvesterfeiern der Welt, wurde weltweit als Telecast übertragen und stand unter mydubainewyear.com (http://www.mydubainewyear.com/) als Live-Stream zur Verfügung. Die Illumination der Fassade des Burj Khalifa führte zu zwei weiteren Guinness-Weltrekorden: Für die "größte LED-beleuchtete Fassade" und die "höchste LED-beleuchtete Fassade".



Mohamed Alabbar, der Vorsitzende von Emaar Properties, sagte, die Veranstaltung sei ein Tribut der VAE an die Welt und stehe für das positive und weltläufige der Nation. "Mit dieser Feier stellen wir eine Vision unserer Führung heraus, eine neue Ära des Fortschritts durch Offenheit und Zusammenarbeit hier in Dubai und den VAE für die Welt einzuleiten."



Im Rahmen der Partnerschaft von Emaar mit TikTok wurden fünf glückliche Paare aus China, Indien und dem Mittleren Osten neben 55 wichtigen Persönlichkeiten eingeflogen, welche ihren Zielgruppen die Veranstaltung nahebrachten. Emaar wählte zudem aus dem Wettbewerb in den sozialen Netzwerken zwei glückliche Gewinner aus, welche die Feier von einem Helikopter aus verfolgen konnten. Eine Reihe von Nachrichten, die aus der Öffentlichkeit in den Feeds von Emaar bei Twitter, Facebook und Instagram unter @EmaarDubai und dem Hashtag #2019MakeAWish einliefen, wurden auf das Burj Khalifa projiziert.



Die Silvestershow 2019 von Emaar fand unter dem Thema "Zeit und Fortschritt" statt. Inspirierende Illustrationen auf der Fassade des Burj Khalifa zur Feier des Erbes der Nation leiteten die Veranstaltung in den ersten acht Minuten ein. Eine zusätzliche Attraktion war die bislang längste Show der Dubai Fountain. Nach dem Countdown gab es ein faszinierendes Feuerwerk, mit dem die VAE, Dubai und Emaar der Welt ein frohes neues Jahr wünschten. Die Nachricht wurde in Arabisch, Englisch und Chinesisch übermittelt.



Das Ereignis kann im Internet unter mydubainewyear.com (http://www.mydubainewyear.com/) angesehen werden. Emaar wird vom 1. Januar bis Ende März Besuchern von Downtown Dubai eine Kurzversion der Show zeigen.



