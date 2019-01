'Rheinpfalz' zur Pkw-Maut

Die Abgabe sieht sich seit einiger Zeit von anderen Aufreger-Themen für Autofahrer wie dem Diesel-Skandal und den in immer mehr Städten drohenden Fahrverboten aus den Schlagzeilen verdrängt. Das ändert freilich nichts an der Tatsache, dass mit Blick auf die vor allem von der CSU propagierte Abgabe nach wie vor Fragen offen sind - auch abgesehen von der noch ausstehenden Entscheidung des EuGH. Ungeklärt ist beispielsweise, ob es tatsächlich zu den von den Befürwortern prognostizierten Mehreinnahmen kommt, oder ob die Maut für den Staat ein Nullsummenspiel, gar ein Minusgeschäft wird. Immerhin steht seit einigen Tagen fest, wer die Maut erheben soll. Gemeinsam mit CTS Eventim - das bisher vor allem als Vermarkter von Konzerttickets auffiel - hat Kapsch TrafficCom den Zuschlag bekommen. Der Mautsystem-Betreiber hat seinen Sitz in Österreich - also zufälligerweise in dem Land, das mit am vehementesten gegen die deutsche Pkw-Maut zu Felde zieht./yyzz/DP/zb

AXC0014 2019-01-02/05:35