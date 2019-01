Sie haben einen Hund oder finden Pferde süß? Dann müssen Sie jetzt ganz stark sein. Haustiere gelten mehr und mehr als Hobby für Egozentriker, denen die Zukunft egal ist. Denn sie verhageln Ihnen den CO2-Fußabdruck.

Ich mag Tiere. Aber ich gebe zu: Ich bin froh, dass ich in meinem Leben bisher nicht über Wellensittiche, Neonsalmler und Hamster hinaus gekommen bin, was meine Haustierbilanz angeht. Denn heutzutage lassen sich Haustiere in den persönlichen CO2-Fußabdruck mit rein rechnen. Und das kann einen am Ende die ganze Ökobilanz verhageln.

Jetzt stellen Sie sich vor: Sie fahren so viel wie möglich mit dem Fahrrad und der Bahn, haben vielleicht sogar das Auto abgeschafft, Flugreisen kompensieren Sie durch Spenden an Atmosfair, die damit Umweltschutzprojekte unterstützen, die das durch Ihre Fliegerei anteilig verblasene Kohlendioxid exakt wieder einsparen. Und am Ende fragt Sie jemand: "Und was ist mit Wuffi?""Wie, was ist mit Wuffi?""Ja, Wuffi. Hast du die Umweltbilanz eures Hundes etwa nicht bedacht?"

Bäng! Wären Sie Bundestagsabgeordnete der Grünen und hätten ein Pferd: dann gute Nacht. Denn: Wie ich gerade gelesen habe, hat die Schweizer Firma für Ökobilanzierung ESU-Services mal ausgerechnet, wie unterschiedliche Hautiere unserer Umwelt schaden: etwa durch den Transport, das Futter und die Fäkalien.

Und Pferde sind so gesehen eine Umweltkatastrophe. Sorry, aber Reitsportfreunde müssen jetzt ganz stark sein: Umwelttechnisch wären Pferde in der Wurst besser aufgehoben. Ist das nicht erschütternd? Wer ein Pferd hält, könnte stattdessen pro Jahr auch 21.500 Kilometer mit dem Auto fahren. Ich habe mal gerechnet: Das entspricht einer Strecke von Kapstadt nach Wladiwostok, also praktisch um die halbe Welt. Der Pferdehalter hätte der Umwelt damit genauso geschadet wie mit seinem Tier. Und dabei fahren wir im Durchschnitt nur gut 13.000 Kilometer mit dem Auto. Ajajaj, Naturfreunde sind nicht unbedingt Umweltschützer.

Katzenfreunde auch nicht. Eine Katze entspreche 1400 Autokilometern, sagen die Schweizer laut sueddeutsche.de. Das wäre in etwa von Frankfurt bis Stockholm. Die gleiche Strecke könnten Sie sich übrigens auch leisten, wenn Sie dafür Ihr Aquarium mit den 100 Zierfischen abschaffen.

Ein Hund haut laut ESU-Services pro Jahr sogar rein wie 3700 Kilometer mit dem Auto. ...

