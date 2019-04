Herr Gentner, inzwischen sind Sie ja ein richtiger Profi in Sachen Zukauf von Maklerbeständen. Bereits bei unserem letzten Gespräch im Jahr 2016 hatten Sie vier Übernahmen erfolgreich gemeistert. Was reizt Sie an dieser Form des Wachstums?Die Gentner GmbH ist ein modernes Maklerhaus, welches den traditionellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...