FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WTEA XFRA DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.262 EUR

BLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.085 EUR

XFRA DE000HSH30U2 HSH NORDBANK IZ 4 12/20 0.002 %

WVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.214 EUR

TMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.140 EUR

SYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.341 EUR

RG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.231 EUR

NTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.349 EUR

MRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.245 EUR

CMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.699 EUR

IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EUR

FWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.166 EUR

EW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.017 EUR

EPN XFRA US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 0.437 EUR

HBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.109 EUR

CPZ XFRA US2227951066 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.057 EUR

CIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.288 EUR

BCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.122 EUR

BRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.358 EUR

BAR XFRA US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01 0.131 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

AEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.341 EUR

RLF XFRA KYG5635P1090 LONGFOR GR.HLD.REGS HD-10 0.033 EUR

J2B XFRA GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC DL -,10 0.122 EUR

HGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.018 EUR

IEG XFRA GB0002520509 ITE GRP PLC LS-,01 0.011 EUR

BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.086 EUR

4A91 XFRA GB00BBG9VN75 AVEVA GRP LS-,03555 0.156 EUR

H3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.245 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.277 EUR

BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.245 EUR

WTDQ XFRA DE000A2JLJD7 WISDOMTR.EO A.BD E.Y.EADZ 0.276 EUR

WTDS XFRA DE000A2JLJF2 WISDOMTR.EO GOV.BD EOACDZ 0.210 EUR

WTDB XFRA DE000A2JEFE8 WISD.CBOE S+P 500 PU.DADZ 2.050 EUR