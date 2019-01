FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.01.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.01.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

N5A XFRA TH4601010010 NOK AIRLINES -FGN- BA 1

VCLC XFRA US31573A1097 FIBRIA CELULOSE ADR 1