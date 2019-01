Der Mitte November gestartete Versuch einer Bodenbildung führte die Facebook-Aktie nahe an die markante Widerstandslinie bei 149 US-Dollar heran. An den Punkt, der im Frühjahr 2018 das Tief markierte, nachdem erstmals bekannt wurde, dass Facebook sensible Daten an Cambridge Analytica weitergegeben hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...