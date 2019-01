flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im März-Kontrakt an der ICE fiel auch in den letzten Handelstagen des Jahres 2018 nach kurzfristigen Erholungstendenzen zurück. Zumindest aber die weitere Abwärtsbewegung scheint durch die OPEC-Produktionskürzung von 1,2 Mio. Fass pro Tag aufgefangen worden sein. Im Hinblick auf die Überversorgung am Rohölmarkt und die zu erwartenden konjunkturellen Dellen wären im Frühjahr 2019 jedoch weitere Maßnahmen der OPEC- und Nicht-OPEC-Förderländer von Nöten, um den Preis wieder nordwärts zu schicken.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 29. November 2018 bei 58,01 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 07. Dezember 2018 bei 63,93 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 55,97/56,75/58,01/59,28 und 60,06 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen fänden sich bei 52,65/51,38/50,60 und 49,33 US-Dollar.

Long: DE000MF7AC99 Morgan Stanley Faktor 2 Brent-Future

Short: DE000MF7AC65 Morgan Stanley Faktor 2 Brent-Future

Long: DE000MF7AC99 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Future

Short: DE000MF7AC65 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Future

