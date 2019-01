Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Im frühen Handel stieg der richtungsweisende Euro Bund-Future um 0,11 Prozent auf 163,72 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug leicht auf 0,22 Prozent.

Am ersten Handelstag des neuen Jahres profitierten Bundesanleihen von einer allgemein trüben Stimmung an den Aktienmärkten. An den asiatischen Börsen gab es am Morgen Kursverluste, nachdem Stimmungsdaten aus kleinen und mittelgroßen Industrieunternehmen in China enttäuscht hatten. Auch am Frankfurter Aktienmarkt wurde mit einem schwächeren Auftakt gerechnet.

Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex war im Dezember erstmals seit Mai 2017 unter die Schwelle von 50 Punkten gefallen, was auf einen Rückgang der Produktion in der Industrie der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeutet.

Im Tagesverlauf könnten weitere Konjunkturdaten die Kurse am deutschen Rentenmarkt bewegen. Auf dem Programm stehen wichtige Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie der Eurozone./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0044 2019-01-02/08:36