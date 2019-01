Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Im Halbleitersektor dürfte das wirtschaftliche Umfeld im neuen Jahr wechselhaft bleiben, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund bervorzuge er in der ersten Jahreshälfte 2019 defensive und werthaltige Papiere wie etwa Cadence, Cisco oder Synopsys. Im zweiten Halbjahr sei im Sektor eine Erholung möglich./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2019 / 17:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2019 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-01-02/08:43

ISIN: GB0059822006