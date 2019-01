Die Aktien von Corestate Capital sind am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 2 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag gefallen. Der Immobilieninvestor hat sich zum Jahreswechsel von seinem Vorstandschef Michael Bütter getrennt. Wie das Unternehmen am Samstag bekanntgab, steht die Entscheidung nicht in Zusammenhang mit der operativen Entwicklung oder der strategischen Ausrichtung von Corestate. Die im November 2018 erhöhte Prognose und die Dividendenindikation für das Geschäftsjahr 2018 bestünden unverändert.

Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg reduzierte das Kursziel für die Aktien von 66 auf 58 Euro, hielt aber an der Kaufempfehlung fest. Der zweite Chefwechsel innerhalb von nur einem Jahr komme überraschend, schrieb der Experte. Klose setzte nun in seinem Bewertungsmodell höhere Eigenkapitalkosten an, bezeichnete aber die operative Entwicklung trotz des Kursrutsches im vergangenen Jahr als vielversprechend. Die Anteilscheine hatten 2018 mehr als 40 Prozent verloren, während der Kleinwerteindex SDax 20 Prozent eingebüßt hatte./la/jha/

