Startschuss ins neue Jahr an der Wall Street - aktuelle Taktiken und Strategien

Konzentration auf mögliche Fluchtmärkte wie Gold und SilberWährend es an den internationalen Aktienmärkten nach wie vor äußerst bescheiden voran geht, bieten sich in den Edelmetallen wie Gold und Silber derzeit mögliche interessante Tradingchancen. An den Börsen ist weiterhin Geduld gefragt, denn nach wie vor befinden sich die wichtigen Indizes in einem klaren Bärenmarkt. Worauf gerade zu achten ist, besprechen wir wie immer in unserer heutigen Analyse zum Gesamtmarkt.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at