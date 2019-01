Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 120 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Innerhalb der europäischen Pharmaindustrie sei er mit Blick auf 2019 für die großen Produzenten aufgrund ihrer höheren Gewinndynamik optimistischer als für die kleineren Anbieter, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für den unterbewerteten Sektor rechnet der Experte in diesem Jahr insgesamt mit steigenden Kursen. Seine "Top Picks" unter den kleinen Pharmawerten sind Morphosys und Galapagos./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.01.2019 / 23:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-01-02/09:10

ISIN: DE0006632003