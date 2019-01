Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesischer Industrie-PMI fällt im Dezember unter 50

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,7 (November: 50,2) Punkte. Damit sank der Index erstmals seit Mai 2017 auf einen Wert unter 50, was auf eine Schrumpfung des Sektors hindeutet. Der Subindex für neue Aufträge sank erstmals seit Juni 2016 auf unter 50. Das Maß für neue Exportaufträge legte zwar leicht zu, blieb aber im kontraktiven Bereich.

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt 2018 auf Rekordhoch

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat im Jahr 2018 ein neues Rekordhoch erreicht. Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte glichen negative demografische Effekte aus, so dass im Jahr 2018 die höchste Zahl an Erwerbstätigen seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 erreicht wurde, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Im Jahresdurchschnitt 2018 waren rund 44,8 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig.

BdB-Präsident: EZB schiebt Niedrigzins-Ausstieg auf die lange Bank

Angesichts der niedrigen Zinsen greift Bankenverbandspräsident Hans-Walter Peters die Europäische Zentralbank (EZB) an. "Die EZB ignoriert nach wie vor sämtliche Mahnungen von allen Seiten und schiebt den Ausstieg aus den Negativzinsen auf die lange Bank", sagte Peters den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das sei aus seiner Sicht das falsche Signal. Den deutschen Sparern macht er deswegen wenig Hoffnungen für 2019: "Das Zinsumfeld dürfte sich nur wenig verändern."

Autofahrer verletzt aus Fremdenhass vier Menschen im Ruhrgebiet

Aus Fremdenhass hat ein Autofahrer in der Silvesternacht im Ruhrgebiet mehrere Fußgänger angefahren und verletzt. Der 50-jährige Deutsche hatte die "klare Absicht, Ausländer zu töten", wie der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) in Bottrop mitteilte. Der Fall müsse "sehr ernst genommen werden", es werde mit Hochdruck ermittelt. Vier Menschen wurden in Bottrop verletzt, eine Frau schwer. Der Täter wurde wenig später in Essen gefasst.

Scheuer: Pkw-Maut startet im Oktober 2020

Die umstrittene Pkw-Maut wird nach den Worten von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ab Herbst nächsten Jahres erhoben. "Die Pkw-Maut kommt zum Oktober 2020", sagte Scheuer in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Dieses Datum sei "fix" und mit den zuständigen Firmen vertraglich vereinbart worden. Bislang hatte Scheuer lediglich einen Start innerhalb der bis Herbst 2021 laufenden Legislaturperiode angekündigt.

Deutschland zum sechsten Mal Mitglied im UN-Sicherheitsrat

Zu Beginn der zweijährigen Mitgliedschaft Deutschlands im UN-Sicherheitsrat hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf die damit verbundenen Herausforderungen verwiesen. Der Sicherheitsrat sei das wichtigste Organ der Vereinten Nationen, "um weltweit Frieden und Sicherheit zu garantieren", erklärte Maas am Neujahrstag. "Die Erwartungen an uns waren nie größer."

Netflix nimmt Satire nach Protest aus Riad in Saudi-Arabien aus dem Programm

Der Streamingdienst Netflix hat unter dem Druck des saudi-arabischen Königshauses eine Folge einer Comedy-Show aus dem Programm genommen. Netflix bestätigte, dass die Episode in Saudi-Arabien nicht mehr gezeigt werde. In der Folge der Satire mit dem Titel "Patriot Act with Hasan Minhaj" zog der 33-jährige US-Komiker Minhaj über Kronprinz Mohammed bin Salman wegen der Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul sowie über Riads Militäreinsatz im Jemen her.

US-Demokraten wollen am Donnerstag Budgetgesetz im Kongress verabschieden

Im Haushaltsstreit in den USA machen die Demokraten Druck auf Präsident Donald Trump. Schon in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Repräsentantenhauses am Donnerstag wollen sie ihre neu gewonnene Mehrheit nutzen, um ein Haushaltsgesetz zu verabschieden, wie sie ankündigten. Damit soll die Zwangsschließung von Teilen des Regierungsapparats beendet werden. Trump erteilte dem Entwurf allerdings eine Absage, weil dieser nicht die von ihm geforderte Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko enthält.

Brasiliens neuer Präsident Bolsonaro kündigt radikalen Neuanfang an

Unter dem Boykott der Opposition hat der rechtsradikale Politiker Jair Bolsonaro das Präsidentenamt in Brasilien, dem größten Land Lateinamerikas, angetreten. Der 63-Jährige rief bei seiner Vereidigung im Parlament in Brasilia zum Kampf gegen Korruption, Kriminalität und "linke Ideologie" auf und kündigte eine radikale Abkehr von der bisherigen Politik an. Er wolle Brasilien aus der "schwersten ethischen und moralischen Krise seiner Geschichte" herausführen.

Xi: China schließt Einsatz militärischer Mittel gegen Taiwan nicht aus

China hat seinen Willen bekräftigt, eine Wiedervereinigung mit Taiwan im äußersten Fall auch mittels militärischer Gewalt zu erzwingen. Präsident Xi Jinping sagte, Peking "behält sich die Option vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen". Letztlich werde die Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland erfolgen, sagte Xi. Diese sei im Interesse und zum Wohle der "taiwanischen Landsleute".

Trump freut sich auf weiteres Treffen mit Kim Jong Un

Als Reaktion auf die Neujahrsansprache des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump seine Bereitschaft zu einem weiteren Treffen bekräftigt. In einer kurzen Mitteilung im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärte Trump, auch er freue sich darauf, Kim zu treffen. Nordkoreas Machthaber habe "so gut" erkannt, dass sein Land über "großes wirtschaftliches Potenzial" verfüge, fügte Trump hinzu.

Kim verlangt von Washington Ende der US-Sanktionen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will die vorsichtige Annäherung im Verhältnis zu den USA im neuen Jahr fortsetzen, stellt dafür aber Bedingungen. In seiner Neujahrsansprache zeigte sich Machthaber Kim Jong Un zu weiteren Treffen mit US-Präsident Donald Trump bereit. Zugleich drohte er den USA mit einer Kursänderung, sollten diese die Strafmaßnahmen gegen sein Land aufrecht erhalten.

+++ Konjunkturdaten +++

Thailand Verbraucherpreise Dez +0,36% gg Vorjahr (PROG +0,8%)

Indonesien Verbraucherpreise Dez +0,62% gg Vm (PROG: +0,51%)

Indonesien Verbraucherpreise Dez +3,13% gg Vj (PROG: +3,02%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Dez +3,07% gg Vorjahr (Nov: +3,03%)

Singapur BIP 4Q annualisiert +1,6% gg Vorquartal (PROG: +2,9%)

Singapur BIP 4Q +2,2% gg Vorjahr (PROG: +2,2%)

