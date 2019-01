München (ots) -



- Anbietervergleich für identische Pauschalreise spart im Schnitt 610 Euro - Besonders günstig reisen Familien nach Tunesien, Bulgarien, Ägypten und in die Türkei



Urlauber, die jetzt eine Pauschalreise für die Sommerferien 2019 buchen und dabei verschiedene Anbieter vergleichen, sparen bis zu 56 Prozent der Reisekosten. Für eine Woche im Apartment an der portugiesischen Algarveküste inklusive Flug und Transfer zahlt eine dreiköpfige Familie beim günstigsten Reiseanbieter 1.011 Euro. Die identischen Reiseleistungen kosten beim teuersten Anbieter mit 2.297 Euro mehr als doppelt so viel.



"Frühbucher profitieren von besonders günstigen Angeboten und einer großen Auswahl", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Reise bei CHECK24. "Wer zusätzlich verschiedene Anbieter vergleicht, kann hunderte Euro an Reisekosten sparen."



Im Schnitt der 260 betrachteten Hotels in 14 beliebten Urlaubsdestinationen spart der Vergleich von Reiseanbietern 610 Euro oder rund 25 Prozent der Reisekosten. Und das bei jeweils identischem Hotel, gleicher Zimmerkategorie und Verpflegung sowie demselben Reisezeitraum und Abflugort. Die größte absolute Ersparnis gibt es mit knapp 3.700 Euro auf den Malediven - dem teuersten Reiseziel in der Betrachtung.



Hier geht es zur vollständigen Tabelle mit allen betrachteten Hotels: http://ots.de/v8QudI



Günstige Reiseziele für Familien: Tunesien, Bulgarien, Ägypten, Türkei



Unter den betrachteten Urlaubszielen reisen Familien in den Sommerferien 2019 besonders günstig nach Tunesien. Im Schnitt von 23 Hotels mit mindestens 3,5 Sternen und guten Bewertungen kostet ein einwöchiger Aufenthalt inkl. Flug und Transfer 988 Euro. Das Sparpotential ist mit bis zu 53 Prozent ebenfalls sehr hoch.



Vergleichsweise preiswert sind 2019 außerdem Bulgarien und die beiden Pauschalreiseklassiker Türkei und Ägypten. "Kunden buchen wieder deutlich stärker Ziele in der Türkei und Ägypten", sagt Martin Zier. "Die beiden Länder bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für den Familienurlaub."



Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im digitalen Kundenkonto



Pauschalurlauber, die Fragen rund um ihre Reisebuchung haben, erhalten bei über 200 CHECK24-Reiseexperten an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im persönlichen Kundenkonto haben Urlauber zu jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicher Ansprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.



