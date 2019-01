FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank hat den Kauf der sich in Abwicklung befindenden Düsseldorfer Hypothekenbank wie geplant zum 31. Dezember abgeschlossen. Die Düsseldorfer Bank ist nun eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft innerhalb des Aareal Bank Konzerns, teilte das Wiesbadener MDAX-Unternehmen mit.

Bei der Aareal Bank wird die Transaktion zu einem positiven Einmaleffekt von etwa 52 Millionen Euro führen, der sich aus der Erstkonsolidierung der Hypothekenbank ergibt, wie die Bank bereits mitgeteilt hatte. Der genaue Wert unterliege noch Anpassungen, die nun bezogen auf das Datum des Closings am 31.12.2018 ermittelt würden.

Die Aareal Bank hatte den Erwerb der Bank für etwa 162 Millionen Euro am 11. September angekündigt. Mit dem Erwerb verbindet die Aareal Bank weiterhin keine weitergehenden strategischen Absichten. Die Düsseldorfer Hypothekenbank ist nicht mehr mit Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung am Markt aktiv. Hingegen soll der geordnete Rückbau der Bank, der unter dem bisherigen Eigentümer - dem Bundesverband deutscher Banken -, bereits 2015 begonnen hatte, unter dem Dach der Aareal Bank fortgesetzt werden.

Die Düsseldorfer Hypothekenbank war eine der Banken, die in die Krise gerieten, als die österreichische Bank Hypo Alpe Adria 2015 ausstehende Anleihen nicht mehr bediente. Seitdem unterstand die Düsseldorfer Hyp dem Einlagensicherungsfonds der privaten Banken.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2019 03:13 ET (08:13 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.