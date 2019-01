Taruga Minerals Limited: Unternehmensupdate DGAP-News: Taruga Minerals Limited / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Rechtssache Taruga Minerals Limited: Unternehmensupdate 02.01.2019 / 09:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Taruga Minerals Limited (ASX: TAR) (Taruga oder das Unternehmen) gibt den Aktionären ein Update ihrer Aktivitäten in der Demokratischen Republik Kongo ("DRK"). Mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 9. November 2018 setzt das Unternehmen die Arbeiten mit seinen Partnern in der DRK fort, die neuen Lizenzabkommen für Kamilombe und Mwilu zu avancieren. Unglücklicherweise kam es im Genehmigungsverfahren aufgrund der in der DRK um eine Woche verschobenen Präsidentschaftswahl zu weiteren Verzögerungen. Die Geschäftsführung unter der Leitung von Executive Director Mark Gasson hat in den letzten Wochen die DRK erfolgreich besucht und ist zuversichtlich, dass die Vergabe der neuen Lizenzen im Monat Januar erfolgen wird. Im Auftrag des Boards: Dan Smith Company Secretary Taruga Minerals Limited Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Mark Gasson Executive Director Tel. +33-640-612 921 Email: mark@tarugaminerals.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 02.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 762809 02.01.2019 ISIN AU000000TAR7 AXC0072 2019-01-02/09:57