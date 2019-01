Wien (www.fondscheck.de) - Immer mehr Deutsche wünschen sich, in Fonds zu investieren, so die Experten von "FONDS professionell".Dies zeige eine Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken (BdB). Fast die Hälfte der Befragten würde 2019 Geld in Investmentfonds anlegen - wenn dafür das nötige Kapital zur Verfügung stünde. Derzeit würden 34 Prozent der Teilnehmer ihr Vermögen in Fonds anlegen. Bei einer gleichen Umfrage vor zwei Jahren seien es nur 20 Prozent gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...