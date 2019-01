Der Trading-Tipp des Tages ist heute Klöckner & Co. Der Stahlhändler stand bereits im 2. Halbjahr 2018 deutlich unter Druck. Seit Oktober hat er rund 40 Prozent an Wert verloren. Auch die Aussichten für das neue Jahr sind alles andere als vielversprechend. Charttechnisch gibt es auf dem aktuellen Niveau kaum noch Unterstützungen. Deshalb wird hier ein Short-Produkt auf Klöckner empfohlen. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.