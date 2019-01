(Aktien 2019) Nordex: Es wird nicht einfach

Für die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) ging es in 2018 um knapp 15 Prozent in die Tiefe, nachdem die Aktie des Windturbinenherstellers bereits in den Jahren zuvor keine allzu gute Figur abgegeben hatte.

Auch wenn sich die jüngsten Erfolgsmeldungen in Bezug auf neue Aufträge nicht in einer positiven Kursentwicklung der im SDAX und TecDAX gelisteten Nordex-Aktie niederschlagen konnten, ist es zumindest positiv zu sehen, dass im Fall des in den vergangenen Jahren arg gebeutelten Titels irgendetwas vorankommt. Allerdings ist es bis zu einer Erholungsrallye noch ein sehr weiter Weg.

Den vollständigen Artikel lesen ...