UmweltBank Aktiengesellschaft: Jürgen Koppmann ist neuer Vorstandssprecher der UmweltBank DGAP-News: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie UmweltBank Aktiengesellschaft: Jürgen Koppmann ist neuer Vorstandssprecher der UmweltBank (News mit Zusatzmaterial) 02.01.2019 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit Wirkung ab dem heutigen Tage übernimmt Jürgen Koppmann die Rolle des Vorstandssprechers der UmweltBank AG aus Nürnberg. Der Vorstand der Bank versteht sich als Team, die beiden Kollegen Stefan Weber und Goran Bai hatten das Sprecheramt bereits für jeweils zwei Jahre inne. "Ich nehme diese Aufgabe voller Freude und Tatendrang an", kommentiert Jürgen Koppmann. "Vorstand und Mitarbeiter werden die Bank noch moderner und innovativer machen, zum Wohle der Kunden und der Umwelt." Jürgen Koppmann (Jahrgang 1968) studierte nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg. Sein erster Arbeitgeber direkt nach dem Studium war 1996 die UmweltBank, damals noch in der Gründungsphase. Im Juli 1998 übernahm Jürgen Koppmann die Leitung der Abteilung Projektfinanzierung. Anfang 2002 wurde er in den Vorstand der Bank berufen, wo er zunächst bis Ende 2014 tätig war. In den Jahren 2015 und 2016 gründete und leitete er ein Büro zur Entwicklung von ökologisch-sozialen Bauprojekten. Seit Februar 2017 ist Jürgen Koppmann wieder für die UmweltBank tätig. In seiner Verantwortung liegen heute die Bereiche Sparen, Wertpapiere und Vorsorge sowie Marketing und Kommunikation. Zudem ist er für den Marktbereich im Kreditgeschäft verantwortlich. Weitere Informationen zum Vorstand der UmweltBank: https://www.umweltbank.de/ueber-uns/menschen/vorstand Über die UmweltBank AG Die UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Die Bank der grünen Generation hat bereits über 22.700 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert. Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden. Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Kontakt: UmweltBank AG PR & Marketing Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 5308-266 E-Mail: kommunikation@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/umweltbank/761395.html Bildunterschrift: Bereit für seine neuen Aufgaben: Vorstandsmitglied Jürgen Koppmann 02.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 5308-123 Fax: 0911 5308-129 E-Mail: hallo@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 761395 02.01.2019 ISIN DE0005570808 AXC0081 2019-01-02/10:30