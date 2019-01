Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Ende 2018 angekündigte Akquisition von 78 000 Quadratmetern im Frankfurter Eurotower für den taiwanesischen Investor Fubon Life werte er positiv, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Strategie, die Fühler stärker in Richtung Kunden aus Asien auszustrecken, trage Früchte./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2019 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-01-02/10:40

ISIN: DE000PAT1AG3