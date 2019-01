Das Analysehaus RBC hat Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Auch wenn der Hauptfokus auf der Nachfrageschwäche für das iPhone liege, sei Apple weiter ein Kerninvestment unter den großen Tech-Werten, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei möglich, dass Apple zu einem vereinfachten iPhone-Produktportfolio zurückkehre oder einen neuen Streaming-Dienst auf den Markt bringe. Die zuletzt schwache Aktienkursentwicklung könnte die Kalifornier zudem zu einer Neu-Evaluierung ihrer Kapitalzuteilung veranlassen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2019 / 00:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2019 / 00:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-01-02/10:47

ISIN: US0378331005