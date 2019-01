Innsbruck (ots) - 2018 schrieb die Vermieterakademie Tirol ihre

Erfolgsgeschichte weiter



Über 170 Seminare und Workshops, über 2.400 Kursteilnehmer und neue

Vermietercoaches, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, waren die

Höhepunkte des vergangenen Jahrs.



Für 2019 gibt es viel Neues. Seit 2012 gibt es in Tirol eine

Bildungsintiative, die sich ausschließlich um die Bedürfnisse der Tiroler

Vermieter kümmert: Mehr als 870 Veranstaltungen mit fast 10.000 Teilnehmern

machen die Tiroler Vermieterakademie zum echten Erfolgskonzept. Für die

Organisation verantwortlich zeichnet seit nunmehr zwei Jahren der Verband der

Tiroler Tourismusverbände. Geschäftsführerin Katrin Perktold blickt auf ein

äußerst erfolgreiches Jahr zurück: "Wir freuen uns, dass die Vermieterakademie

inzwischen aus der Tiroler Weiterbildungslandschaft nicht mehr wegzudenken ist.

Sie punktet mit genau jenen Themen, die die Vermieter in ihrer täglichen Arbeit

brauchen: 2018 haben wir beispielsweise mehr als 60 Seminare zur

Datenschutz-Grundverordnung und der EU-Pauschalreiserichtlinie organisiert".



Auch die E-Vermieterakademie, die seit Jahresbeginn im Echtbetrieb läuft,

erfreut sich immer größerer Beliebtheit: "2.000 registrierte User nützen

bereits die Möglichkeit, nach dem Besuch eines Seminars oder Workshops online

auf weiteren Unterlagen, zusätzliche Informationen und aktuelle Updates

zuzugreifen", so Gerhard Föger von der Landestourismusabteilung, die die

Tiroler Vermieterakademie seit der Gründung maßgeblich unterstützt.



Weiterbildungs-Komplettpaket



Aber nicht nur die Tiroler Vermieter profitieren vom Angebot, das in

Österreich seinesgleichen sucht: Mit der Vermietercoach-Ausbildung, die der

Verband der Tiroler Tourismusverbände 2017 initiierte, gibt es eine

innovatives, touristisches Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit: Jene

Mitarbeiter, die in den Tourismusverbänden erste Ansprechpartner für die Sorgen

und Nöte der Vermieter sind, können in einem modularen Lehrgang zusätzliches

Know-How für ihre tägliche Arbeit erwerben und sorgen so dafür, dass sich die

Tourismusverbände immer stärker als regionales Bildungs-Kompetenzzentrum

etablieren können. Auf diese Ausbildung hat der Markt regelrecht gewartet, wie

Katrin Perktold bestätigt: "Mit Stand Dezember haben 30 Coaches die Ausbildung

absolviert. Der neue Lehrgang, der im Jänner startet, ist bereits komplett

ausgebucht, und so freuen wir uns, im Mai 2019 wiederum 20 neue

Vermietercoaches auszeichnen zu dürfen".



2019 steht unter dem Motto "Noch besser"



2019 startet aber nicht nur ein neuer Lehrgang für Vermietercoaches: Vermieter

können in Zukunft individuelle, ganz auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Coachings

buchen, und die Coaches selber erhalten im "Train the Trainer" - Programm

aktuelle Weiterbildungsangebote. Zusätzlich spielen sie hinkünftig auch in der

Weiterentwicklung der Vermieterakademie eine wichtige Rolle: Im Jänner startet

dazu ein Strategieprozess, zu dem die Coaches herzliche eingeladen sind - der

erste Termin steht unter dem Motto "Noch besser". Auch die "Community" der

Coaches wird dadurch weiter gestärkt. Mit regelmäßigen Netzwerktreffen wurde

dafür bereits in den vergangenen Jahren eine perfekte Basis geschaffen.



"Wir freuen uns, dass diese Initiative, die von Land Tirol, Wirtschaftskammer,

Tirol Werbung und den Tiroler Privatvermietern unterstützt wird, so

erfolgreich ist. Gerade der kleinstrukturierte Tiroler Tourismus profitiert

enorm von den Bildungsangeboten der Vermieterakademie", so Perktold

abschließend.



