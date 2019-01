Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Während sich die Synergieeffekte aus dem mit Pfizer beschlossenen Gemeinschaftsunternehmen für Consumer Health positiv auf den Substanzwert auswirkten, werde dies durch den Kauf des Onkologie-Spezialisten Tesaro vollständig aufgezehrt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine mögliche Aufspaltung berge derzeit nur begrenztes Aufwärtspotenzial./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2018 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-01-02/11:11

ISIN: GB0009252882