Unterföhring (ots) - 2. Januar 2019. Gut gebrüllt, Häschen! Mit 16,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen startete SAT.1 mit Disneys Animationshit "Zoomania" am Neujahrstag um 20:15 Uhr perfekt in das Jahr 2019. Auch die sehr guten Marktanteile von "Ice Age 2" (16:25 Uhr; E 14-49 J.: 11,6 % MA) und "Ice Age 5" (18:10 Uhr; E 14-49 J.: 13,7 % MA) trugen in dieser Zielgruppe zu einem schönen Tagesmarktanteil von 9,9 Prozent für den Sender am 1. Januar 2019 bei.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 02.01.2019 (vorläufig gewichtet: 01.01.2019)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE



Peter Esch



Senior Redakteur / stellvertretender Vice President Kommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR Fiction



Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring



Tel. +498995071177



mailto:Peter.Esch@ProSiebenSat1.com



www.ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2