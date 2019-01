Der Deutsche Aktienindex startete holprig in das neue Börsenjahr. Was Anleger in den ersten Börsenstunden machten und wie sich das Bild in den Gesamtrahmen einfügt, erfahren Sie in dieser kurzen Chartanalyse. Holpriger DAX-Start ins Jahr 2019 Die Indikationen zum Jahreswechsel sahen einen positiven DAX-Start ins Jahr 2019 v ...

Den vollständigen Artikel lesen ...