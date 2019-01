Adidas-Calls mit 145%-Chance bei Kurserholung auf 195 EUR

Mit einem Kursanstieg von einem Prozent zählte die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) im frühen Handel des 2.1.19 zu den wenigen Werten im DAX-Index, die den schwachen Handelstag im Plus begannen. Die Adidas-Aktie zählt zu jenen fünf DAX-Aktien, mit denen Anleger in den vergangenen 12 Monaten Kursgewinne erwirtschaften konnten. Erfüllen sich die positiven Prognosen der Experten, die die Sportartikelhersteller-Aktie mit Kurszielen von bis zu 240 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs auf dem nunmehr reduzierten Niveau in den nächsten Wochen zumindest wieder über positives Korrekturpotenzial verfügen.

Gelingt es der Adidas-Aktie in naher Zukunft zumindest wieder ein Kursanstieg auf 195 Euro (dort notierte die Aktie zuletzt am 14.12.18), dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 185 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 185 Euro, Bewertungstag 13.3.19, BV 0,1, ISIN: DE000SC2D4T9, wurde beim Aktienkurs von 184,70 Euro mit 0,97 - 0,98 Euro gehandelt.

Kann die Adidas-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 195 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,36 Euro (+39 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 178,0023 Euro

Der Deutsche Bank-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 178,0023 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DS71A33, wurde beim Aktienkurs 184,70 Euro mit 0,67 - 0,69 Euro taxiert.

Gelingt der Adidas-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 195 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,69 Euro (+145 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 175,20 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 175,20 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UV5SF98, wurde beim Aktienkurs 184,70 Euro mit 1,04 - 1,05 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 195 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,98 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de