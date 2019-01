Wien (www.fondscheck.de) - Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden auch 2019 zu den Absatzschlagern in Europa zählen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des auf die Fondsbranche spezialisierten Analysehauses Cerulli Associates, so die Experten von "FONDS professionell".Sowohl institutionelle Investoren als auch Privatanleger hätten trotz der Turbulenzen an den Börsen in den vergangenen Monaten ETFs im Depot belassen, würden die Experten beobachten. Zwar hätten die Indexfolger beim Mittelaufkommen einen Dämpfer kassiert, aber im Großen und Ganzen sei 2018 kein Geld aus dieser Produktgattung geflossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...