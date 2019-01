Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE0005249601, WKN: 524960, Ticker-Symbol: FLA) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten. So hat Vorstand Muhamad Said Chahrour durch MLF Capital UG zum 27.12.2018 ein Paket von rund 1.925 FinTech-Aktien zum Kurs von 15,6771 EUR gekauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 30.178,50 EUR entspricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...